(Di mercoledì 14 agosto 2024) Quarto campionato di fila in Serie A. Mai nella sua storia l’era rimasto per così tanto tempo al tavolo delle ‘grandi’. Un impresa centrata lo scorso 26 maggio con il 2-1 inflitto alla Roma grazie al gol segnato da Niang all’ultimo minuto dell’ultima giornata in uno stadio vestito a festa. A poco più di due mesi di distanza dalla miracolosa salvezza il club del presidente Fabrizio Corsi ha però cambiato completamente pelle. Non c’è più il condottiero Davide Nicola, passato al Cagliari, non ci sono più capitan Luperto e i vari Caprile, Berisha, Cambiaghi, Cancellieri, Niang, Kovalenko, Bastoni, Bereszynski, Marin, Maleh, Cerri e Destro. E se n’è andato, direzione Samp, anche il ds Pietro Accardi. Roberto Gemmi per la costruzione della squadra e Roberto D’Aversa in panchina le scelte del patron Corsi, che fin da subito ha tracciato la rotta: squadra giovane e sostenibile.