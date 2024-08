Di Francisca torna sul caso Pilato | Ci siamo chiarite e lei | non sei mia madre

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Era scoppiata una polemica Dopo il quarto posto dei 100 rana, a Parigi 2024, di Benedetta, Elisa Di, ex schermitrice azzurra non aveva avuto toni comprensivi nei confronti della nuotatrice. A distanza di qualche settimana la Diha rotto il silenzio parlando di quanto detto a Corriere della Sera. «La polemica di inizio Olimpiade ha tolto spazio alle medaglie e agli atleti. Mi dispiace. Vedo che se ne continua a parlare ancora oggi. Troppo. Quello che ho detto di Benedetta, come l’ho detto: il messaggio è stato strumentalizzato. Ho parlato di pancia, per quella che è la mia storia. Poi ho i miei pregi e difetti». La sportiva riconosce di aver sbagliato i modi ma non cambia idea. «Lo riconosco. Ma non sono una giornalista: ero in diretta come ex atleta, ambassador del Coni a Parigi 2024.