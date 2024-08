Dall’Inghilterra a Napoli | Gilmour e…?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 14 agosto 2024)vicino al: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “L’accordo fra i club era stato già raggiunto nei giorni scorsi, sulla base di circa dodici milioni per il trasferimento a titolo definitivo. E dovrà ora essere formalizzata prima del rientro in Italia del dirigente partenopeo”. Dinamismo e forza alla mediana delpiace molto a Conte perché il tecnico vede nello scozzese l’uomo adatto a dare dinamismo e forza alla mediana del suo. Che l’arrivo diin Italia sia imminente, lo si può desumere anche dal fatto che il suo club lo ha escluso dalle ultime amichevoli disputate a riprova del fatto che il giocatore è in uscita”. Altre voci: uno scozzese a? Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.