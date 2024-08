Buguggiate si ribalta l’autorimorchio | il carico di scarti di legname finisce sulla strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024)(Varese), 14 agosto 2024 – Un cassone trainato da un autotreno si èto nella mattinata di oggi in corrispondenza di una rotatoria a, in provincia di Varese, disperdendo il materiale in legno e di altro tipo trasportato a bordo. Il trattole interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico. Nelle immagini le operazioni di raddrizzamento del cassone e la rimozione del materiale finitocarreggiata. Sul posto sono dovute intervenire le pattuglie della Polizia.