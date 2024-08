Aliens James Cameron ai fan che si lamentano della versione 4K del film | Fatevi una vita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La recente rimasterizzazione in 4K dinon ha ricevuto esattamente recensioni entusiastiche dai fan dele il registaha risposto a tono alle critiche. All'inizio di quest'anno, due deipiù amati die True Lies, sono stati ripubblicati in 4K. Si tratta di una notizia molto attesa dai fan e, in particolare, dai collezionisti di supporti fisici. Sfortunatamente, hanno finito per essere una delusione per molti. La qualità dell'immagine è stata giudicata insufficiente e i social media sono stati inondati da lamentele e video di confronto con la precedente rimasterizzazione didel 2010, giudicata nettamente superiore.annuncia un nuovosegreto su Terminatorrisponde alle critiche In una recente intervista con The Hollywood Reporter,