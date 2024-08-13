Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 18:15 (Di martedì 13 agosto 2024) Viabilità DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 17 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN VIA NETTUNENSE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CAMPO DI CARNE ED APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI NEI CENTRI URBANI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CIVITA FARNESE DIREZIONE Roma INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA IN PROSISMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA STAZIONE DI CESANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 17 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN VIA NETTUNENSE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CAMPO DI CARNE ED APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI NEI CENTRI URBANI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CIVITA FARNESE DIREZIONE ROMA INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA IN PROSISMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA STAZIONE DI CESANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 16 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA GIUSTINIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE SALARIA CI SPOSTIAMO IN VIA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE ANZIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 16 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA GIUSTINIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE SALARIA CI SPOSTIAMO IN VIA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE ANZIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma