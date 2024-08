Very normal people | quando i testimonial beauty sono volutamente non famosi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 13 agosto 2024) Attrici, cantanti, modelle e, negli ultimi tempi, anche influencer.sempre stati questi i volti di profumi, mascara, rossetti e creme. Alcuni hanno fatto la storia. Basti pensare a Charlize Theron per J’adore di Dior oppure a Julia Roberts per La Vie est Belle di Lancôme. Anche se oggi sembra che qualcosa stia cambiando. Ibrandalla ricerca di volti più inclusivi e vicini al consumatore. La stessa Maison Dior ha di recente deciso di “rimpiazzare” Charlize Theron con Rihanna comedi J’adore. Chanel ha scelto, come volto della sua fragranza maschile Bleu, l’attore Timothée Chalamet che i tabloid internazionali hanno inserito nella lista dei cosiddetti Rodent Men (ovvero uomini con la faccia da topo) di Hollywood. Mentre Rabanne per il suo make up ha voluto un uomo: il cantante Troye Sivan.