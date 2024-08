Valentina Petrillo è la prima donna transgender alle Paralimpiadi | Voglio essere un simbolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024)di Parigi 2024 ci sarà un evento che segnerà una svolta per i diritti nello sport:, laatletadella storia dei Giochi, gareggerà per l’Italia. Dal 28 agosto all’8 settembre, saranno ben 141 gli atleti italiani a partecipare, e tra di loro ci sarà, 50 anni, che non ha mai smesso di inseguire il suo sogno. Leggi anche: Olimpiadi, le farfitaliane della ginnastica ritmica conquistano il bronzo Chi eNata a Napoli,ha sempre avuto una grande passione per lo sport, ispirata dall’oro di Pietro Mennea a Mosca. Ma all’età di 14 anni, la vita le riserva una sfida: le viene diagnosticata la sindrome di Stargardt, che la rende ipovedente.