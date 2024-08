Usa 2024 s’io fossi yankee sarei spaventato e non solo Ma da europeo vado cauto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Se io*,infastidito dalle prossime elezioni, perché che non si vedono nuove frontiere, ma due frontiere piuttosto vecchiotte, già sperimentate a lungo. Harris è la discendente diretta di Biden in assenza di un figliuolo presentabile (2009-2016 e 2021-). Trump si è fatto ben conoscere durante il suo primo quadriennio (2017-2020). Così è, se vi pare: tertium non datur, perché l’indipendente, ambientalista e pacifista Robert F. Kennedy Jr. non ha alcuna possibilità di essere eletto. E incarna comunque una nuova frontiera dal profumo vintage. S’i fossepreoccupato. Le ragioni per cui Trump fu eletto otto anni fa sono ancora tutte sul tavolo. Credo di essere tra i pochi blogger ad avere previsto con largo anticipo il possibile successo repubblicano nel 2016, proprio su questo blog.