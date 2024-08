Un ’ponte di marmo’ al presidente E nel borgo tornano satira e risate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) E’ stata inaugurata la mostra "Del Ponte di Marmo", allestita nei locali della ex Tartaruga, in via Risorgimento, nel cuore del. A tagliare il nastro è stato proprio il sindaco di San Marcello Piteglio, oltre chedella Provincia, Luca Marmo. L’esposizione si apre con quattro fotografie dello stato dell’area prima della costruzione del viadotto, primi anni ’70. Poi le foto della costruzione, recuperate grazie a un eccellente ricerca fatta da Gianna Castelli, figlia del proprietario del terreno espropriato e quindi il piatto forte: 46 vignette realizzate dall’ex consigliere comunale, Walter Mandolini, che ripercorrono le vicissitudini degli ultimi due anni. Infine una cinquantina di fotografie dei lavori e alcune immagini generate anche con l’uso dell’intelligenza artificiale.