Un bellissimo fenicottero dà spettacolo nella spiaggia semideserta di levante a Pesaro | video

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Unesemplare diha datooggi all’ora di pranzodi. Camminava placido sulla riva, incurante del manto marrone delle mucillagini, radunando intorno a se i pochi bagnanti presenti. Dal Genica ha percorso tutto il tratto fino alla Palla, dove nuvole di bambini gli si sono radunati intorno per scattare foto e. Il suo incedere sembrava tuttavia lento e claudicante, per questo in tanti si sono preoccupati per le sue condizioni di salute e hanno avvisato il Centro di recupero di animali selvatici, ma anche Laurent Sonet, biologo del Parco San Bartolo nonché socio Lipu, che da sempre segue la migrazione dei rapaci. In entrambi i casi i bagnanti apprensivi sono stati rassicurati.