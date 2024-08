Stop ai corrieri in pieno centro Sì di Cna e Confcommercio | Ci saranno benefici per tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Le imitazioni all’entrata in città ainon sono ancora entrate in vigore. Ma sarà questione di qualche settimana e poi inizierà la sperimentazione prevista dal Comune per ridurre drasticamente il costante via vai dei mezzi impegnati nella consegna delle merci ai negozi delstorico. Le associazioni di categoria però si dividono sulla prospettiva del provvedimento. E dopo i dubbi sollevati da Confartigianato è arrivata la risposta die Cna. Disco verde da parte delle due associazioni, soprattutto dopo le assicurazioni ricevute dall’incontro con gli amministratori.