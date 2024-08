Starmer annulla le vacanze per i disordini a Londra Farage | A rischio la libertà di espressione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Il premier britannico Keirha cancellato le suein Europa e ha deciso di restare nel Regno Unito per ildi nuovidopo quelli scatenati a seguito della strage di Southport. Come ha dichiarato un portavoce, il primo ministro laburista questa settimana starà fra Downing Street e i Chequers. Intanto, il governo introduce l’ora obbligatoria nelle scuole contro le fake news e i Conservatori accusano il premier di essersi mosso tardi e male eparla diper ladi. L’attacco di: “Una minaccia alla” “Nessuno dovrebbe usare una piattaforma social per diffondere odio“, dice in diretta tv Nigel, padre della Brexit e deputato. “Questa regola delladi parola credo sia condivisa da tutti.