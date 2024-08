Si è inceppato qualcosa nel meraviglioso mondo del cinema italiano

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 13 agosto 2024) Da un lato, ci sono le misure – che inevitabilmente andranno a disciplinare il mercatotografico dei prossimi anni – ancora nel limbo di bozze che circolano e di testi da approvare (e che, per questo, possono essere modificati da emendamenti). Dall’altro c’è una sorta di saturazione che è il frutto di cinque anni “d’oro” per il(anche se l’esigenza di partenza, ovvero la pandemia di coronavirus, aveva fatto intravedere scenari apocalittici). Fatto sta che il grido d’allarme che è stato lanciato da tutte le associazioni di settore (soprattutto quelle che tutelano gli interessi di sceneggiatori, scenografi, costumisti e arredatori) riguarda un sostanziale arresto delle produzioni indipendenti per il primo trimestre del 2024. Il tutto, ovviamente, in attesa delle modifiche del Tax Credit per le produzioni audiovisive che sono state rese note già il 29 luglio scorso.