Putin ha individuato 32 bersagli in Europa per un attacco nucleare | la mappa svelata dal Financial Times

(Di martedì 13 agosto 2024) La Russia ha addestrato la sua Marina a colpire 32 obiettivi all’interno dell’da colpire con missili a capacitàin un potenziale conflitto con la Nato. È quanto riporta oggi ilcitando documenti militari russi, compilati tra il 2008 e il 2014, e mostrati al quotidiano britannico da fonti occidentali. I documenti comprendono un elenco di obiettivi per missili che possono trasportare testate convenzionali o armi nucleari tattiche e sottolineano che “l’elevata manovrabilità” della marina consente di condurre “colpi improvvisi e preventivi” e “massicci attacchi missilistici da varie direzioni”. Nei file si afferma inoltre che le armi nucleari sono “di norma” designate per l’uso “in combinazione con altri mezzi di distruzione” per raggiungere gli obiettivi della Russia.