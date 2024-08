Promozione Biagio Nazzaro Chiaravalle l’intervista ad Angelo Fuoco | Non si può dire di no a questa piazza

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 13 agosto 2024) Il difensore classe 1998 scuola Jesina si mette in gioco dopo gli anni allo Staffolo: “Darò tutto permaglia. Siamo un gruppo unito e forte, con molti margini di miglioramento”, 13 agosto 2024 – Allaperè arrivata l’occasione di dimostrare il suo valore in una categoria superiore. Il nuovo difensoretto, classe 1998 scuola Jesina, arriva in rossoblù dopo 7 anni da baluardo difensivo dello Staffolo, in Prima Categoria. “Rifarei la scelta di venire alla– spiega il 26enne – perché si tratta di un ambiente invidiabile, con una società, una squadra e una tifoseria ambiziose. Darò tutto in campo permaglia e ci auguriamo di toglierci delle soddisfazioni. Sto vedendo un gruppo unito, forte e con ampi margini di miglioramento”.