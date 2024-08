Perdita d’acqua durata più di dieci giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) "Una situazione che persiste da più di: l’acqua fuoriesce in strada, con tutti i problemi che ne conseguono. Abbiamo più volte segnalato il problema a Publiacqua e stamani (ieri mattina) gli addetti sono finalmente intervenuti. Ne prendiamo atto con soddisfazione, ma ci auguriamo che possa essere un intervento risolutivo. Perché alcune delle criticità persistono da tempo". E’ la segnalazione di un residente, Stefano Gazzola, a proposito di una serie di perdite idriche riscontrate neiscorsi fra via Roma, via Casello e via Monte Sabotino. Il cittadino in questione si è soffermato in particolar modo su quest’ultima. "Unache ha visto l’acqua fuoriuscire dalle tubature per undici– ha spiegato – ho contattato Publiacqua quattro volte per sollecitare l’invio di una squadra sul posto.