Nel trolley aveva 156 monete antiche e altri reperti | viaggiatore denunciato

(Di martedì 13 agosto 2024) Bologna, 13 agosto 2024 – Nel grossonon c’erano i vestiti di unin vacanza. Bensì 156, una spilla e 16 pesetti metallici, tutti risalenti alle epoche romana o greca. La particolare scoperta è stata frutto dell’intuito degli agenti della Polfer in servizio in stazione, attirati dall’atteggiamento sospetto di un trentaquattrenne campano. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando una pattuglia della Polfer, impegnata nei servizi di contrasto ai furti di bagagli allo scalo, ha notato uncon un grossoal seguito, palesemente infastidito dalla presenza degli uomini in divisa. Gli agenti hanno dunque deciso di controllarlo e verificare cosa trasportasse.