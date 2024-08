Moto Rottura del polso Portogallo amaro per Baldassarri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Ci mancava giusto un brutto infortunio a rendere ancora più indigesto questo 2024 per Lorenzo(foto d’archivio). Nel 7° appuntamento stagionale del mondiale Supersport che si è corso nel weekend sul circuito di Portimao, il centauro ha riportato ladelsinistro. È accaduto nella seconda manche in maniera particolarmente rapida e sfortunata. Subito dopo la partenza, alla curva 3, due piloti sono finiti addosso al Balda che nulla ha potuto fare per evitare lo scontro. Non ci voleva, anche perché nella prima gara il montecosarese aveva tagliato il traguardo al 12°posto, risultato che rappresentava il miglior piazzamento dopo il passaggio al nuovo team lasciando la Ducati per la Triumph (e in generale nelle ultime corse aveva mostrato una evidente crescita di rendimento).