Maria De Filippi ha scelto | Toffanin erede tutti i retroscena

(Di martedì 13 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 13 Agosto 2024 1:13 pm by Redazione Sarà Silvial’diDe? Impossibile trovare un volto della TV che possa eguagliare e prendere davvero il posto di Queen Mary, che con i suoi programmi regala solo soddisfazioni ai vertici Mediaset. Tra Uomini e Donne, Amici, Temptation Island, C’è Posta Per Te e Tu Sì Que Vales,riesce sempre a conquistare milioni e milioni di telespettatori, incollati al piccolo schermo. E questo non è dovuto solo ai programmi che funzionano grazie a una giusta formula e una redazione ottima, ma anche alla stessa De, che ormai rappresenta ‘una di famiglia’ nelle case degli italiani.