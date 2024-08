La principessa Anna d’Inghilterra compie 74 anni | i matrimoni l’incidente e le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Di recente la sorella minore di re Carlo III è stata a Parigi per le, per assistere alle gare e per partecipare attivamente ad alcune cerimonie di premiazione come quella del nuotatore italiano Nicolò Martinenghi, classificatosi primo sul podio per i 100 metri rana. Il rapporto con leLa secondogenita dei compianti Elisabetta II e Filippo di Edimburgo è stata la prima della royal family a partecipare ai Giochi Olimpici di Montreal nel 1976, come cavallerizza. In precedenza aveva vinto l’oro individuale a un famoso evento annuale di tre giorni a Burghley nel 1971 e l’argento (individuale e a squadre) nel 1975 a Luhmühlen.