La Nazionale dei supereroi solidali

(Di martedì 13 agosto 2024) Quando domenica sera il palco centrale del Chiosko dei Giardini Savelli è stato invaso da un gruppo die principesse, ai giovani e giovanissimi presenti, non pareva vero. Foto, applausi, emozioni, che pure sono niente, rispetto al vero terreno di gioco nel quale si muovono i 14 membri del gruppo della ‘Italiana dell’Amicizia’ , in questi giorni impegnati in un tourpensato per regalare speranze contro nemici ben peggiori di quelli dei fumetti. "Siamo a fianco di chi è costretto a convivere con malattie rare- spiega Walter Nida, fondatore dell’associazione che ha base a Torino e che conta tra i suoi iscritti anche sette ragazzi con meno di 19 anni – e che molto spesso si trova solo, stretto tra patologie difficili da affrontare e dalla burocrazia del sistema che spesso non riconosce le legittime necessità dei pazienti e delle loro famiglie".