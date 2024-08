Il navigatore oceanico Beccaria imbarcato con Emergency ‘salvare chi affoga dovere del marinaio’

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 13 agosto 2024) (Adnkronos) – Ambrogiotra i più forti della sua generazione, è salito sulla “Life Support” dicon il ruolo di soccorritore lo scorso 6 agosto nel porto di Siracusa. Per, che ha attraversato l’oceano Atlantico cinque volte negli ultimi due anni di cui due volte in solitario, è la prima volta a bordo di una nave umanitaria. Lo fa sapere lo staff delmilanese con una nota. “Mi sono unito alla missione della ‘Life Support’ diper tre ragioni – ha detto Ambrogioappena sbarcato nel porto di Ortona – “Perché sono italiano, sono europeo e sono un marinaio. La questione dei migranti ci riguarda tutti perché queste persone arrivano in Italia, ma poi si spostano in cerca di lavoro e una vita migliore in tutta l’Europa.