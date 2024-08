Il mostro della laguna nera | in lavorazione il remake di James Wan

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 13 agosto 2024)Wan sta sviluppando ildel classico horror degli anni '50 Il. Il regista di AquamanWan torna dietro la macchina da presa per il suo prossimo lungometraggio, ilde Il, ed è in trattative iniziali per dirigere per Universal Pictures. Il progetto è descritto come una "rivisitazione moderna e concreta che si appoggia all'orrore viscerale pur rendendo omaggio al classico originale". Il film cult e i progettiUniversal Sono passati 70 anni da quando Ilha debuttato per la prima volta sul grande schermo nell'adattamento del 1954 diretto da Jack Arnold interpretato da Richard Carlson e Julia Adams. Nel corso