Il dono per l’ospedale Nuovi letti ortopedici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Ci sono alcune realtà nelle quali lo sport fatto per passione finisce anche con l’essere un’occasione per fare del bene. E’ il caso della squadra amatoriale Farafulla, nata nel 1998 al vecchio pub The Grapes e ora tornato in attività per mano degli storici proprietari, che guidata da Piero Nicolosi, Simone Barbieri e Fabrizio Nadotti continua a fare beneficienza. Dopo aver sostenuto negli anni passati l’Aldi Lunigiana, la Misericordia di Pontremoli e un’altra associazione che si occupa della distribuzione alimentare alle famiglie più disagiate, il grande cuore della società e dei suoi calciatori si è “aperto“ questa volta perdi Pontremoli.