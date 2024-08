Gvir a SpianataOnu-Usa-Ue | provocazione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 agosto 2024) 22.00 Usa, Ue e ONU accusano il ministro israeliano per la sicurezza nazionale di estrema destra, Itamar Ben, per aver guidato le preghiere nel complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, definendo la mossa "eccessivamente provocatoria". "Siamo contrari a qualsiasi tentativo di cambiare lo status quo all'interno dei luoghi santi", ha detto il vice portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq. "La moschea di Al-Aqsa, come gli altri luoghi santi di Gerusalemme, dovrebbe essere lasciata a se stessa".