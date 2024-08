Fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica | morta la 42enne ricoverata in ospedale da dieci giorni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Lo scorso 3 agosto era stata colpita da unmentre camminava in. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e dopodi ricovero inPamela Di Lorenzo, 42 anni. L’incidente è avvenuto ad, in provincia di Teramo, tra le concessioni Piccolo chalet e Copacabana. La donna era stata colpita insieme ad altre due persone, rimaste ferite, tra cui un’amica. Aveva avuto un arresto cardiaco e, rianimata, era comunque in coma da quel giorno. Si è concluso oggi l’accertamento di morte clinica che ha confermato l’assenza di attività cerebrale. Lascia il compagno Alessandro e un figlio minorenne. L'articolodilaindaproviene da Il Fatto Quotidiano.