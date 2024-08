Ft | Mosca preparata a colpire l' Europa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 agosto 2024) 11.42 La Russia ha addestrato la sua Marina asiti incon missili a testata nucleare in caso di conflitto con la Nato. Lo afferma il Financial Times, che cita documenti segreti. "In una presentazione riservata agli ufficiali, precedente all'invasione su vasta scala dell'Ucraina,sono illustrate in dettaglio le mappe di obiettivi come la costa occidentale della Francia", scrive il giornale. Le mappe "illustrano 32 obiettivi Nato inper le flotte russe".