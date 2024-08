Faye al punto di svolta | Stagione decisiva Le vacanze? Sono andato a lezione di Nba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Quando sei nato non puoi più nasconderti, recita il titolo di un noto film. E Momo, la scorsacome giocatore di basket di alto livello non solo è nato, ma ha superato anche piuttosto in fretta l’adolescenza. Rivelandosi, all’esordio tra i professionisti, uno dei punti di forza della Unahotels e conquistando il premio di miglior under 22 della Serie A. Per il 19enne centro senegalese quella che sta per iniziare dovrebbe essere ladella consacrazione. "Sfiderà soprattutto se stesso" ha dichiarato di recente il Gm biancorosso Coldebella., quest’anno la sua sfida sarà confermare le prestazioni dell’anno scorso. E’ d’accordo? "Al 100%. Questa, per me, è laper continuare a migliorare e per dimostrare di essere diventato davvero un giocatore di alto livello.