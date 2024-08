Denunciate i cittadini illegali la proposta crea polemica

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 13 agosto 2024) Unadi legge, che invita a denunciare iche girano illegalmente per il Paese, ha scatenato molte polemiche Unadi legge in Svezia hato molto scalpore. Colloquialmente nota come ‘legge click chip’, è stata progettata dai quattro partiti di destra che hanno formato un governo di coalizione nel 2022. Il suo scopo è quello di aumentare il flusso di denunce verso quelle persone sprovviste di permesso di soggiorno. In particolar modo, propone a tutti i lavoratori che fanno parte del settore pubblico di segnalare alle autorità coloro i quali si trovano nel paese illegalmente. A spiegarne la funzionalità e l’utilità è stato il Ministro della Migrazione. Questo ha spiegato che la misura è necessaria per contrastare l’immigrazione clandestina e garantire l’integrità delle decisioni del governo.