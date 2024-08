Dall' orlo del fallimento al successo | l' incredibile storia di Sergio Petralia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 agosto 2024) Molti coetanei stanno ancora cercando la strada da intraprendere, inveceha già costruito un impero. Da geometra frustrato a guru dell'e-commerce con otto store di, la suaè un esempio lampante di come la determinazione possa trasformare anche le situazioni più disperate in opportunità straordinarie. Il viaggio diinizia in un ufficio anonimo, dove trascorre le giornate a disegnare progetti che non lo appassionano per uno stipendio che definisce "da fame". "Mi sentivo intrappolato, senza via d'uscita", ricorda. "Sapevo che c'era di più là fuori, ma non sapevo come raggiungerlo." La svolta arriva grazie a uno zio che vive nel Regno Unito, che gli parla delle opportunità dell'e-commerce. Nonostante lo scetticismo iniziale,decide di rischiare tutto. Con soli 500€ risparmiati a fatica, lancia il suo primo store online.