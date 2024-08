Coppia di Polverigi travolta e uccisa da un neopatentato a Senigallia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 13 agosto 2024) Due ciclisti travolti e uccisi a, sulla Statale Adriatica Sud, martedì mattina tra il Ciarnin e Marzocca, all’altezza del distributore di carburanti e metano a sud della rotatoria di innesto della complanare. Le vittime sono due ciclisti amatoriali didi 47 e 36 anni. Marito e moglie sono stati investiti da un auto condotta da undi 19 anni di Milano. Marito e moglie sono deceduti per le gravissime lesioni riportate. L’impatto è stato molto violento tale da rendere difficile il riconoscimento dei ciclisti che non avevano documenti. E’ stato recuperato solo un cellulare e il gps di una delle due biciclette, un modello in carbonio acquistato in un negozio specialistico di Pianello di Ostra (Ancona). Il telefonino, nelle mani della polizia stradale di Ancona, ha squillato. Era un amico dei due che ha fornito indicazioni sulla loro identità.