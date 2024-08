Cajuste ritorna già alla base?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 agosto 2024) Jenssembrava già diretto al Brentford. Finalmente il Napoli avrebbe concluso felicemente un’uscita a centrocampo. Stando a quanto si legge sul noto portale di fantacalcio, “Fantacalcio.it”, il centrocampista azzurro in effetti aveva addirittura sostenuto le visite mediche a Londra con quello che sembrava essere il suo nuovo club. Oggi, però, le cose potrebbero cambiare., cessione in standby Mercato in uscita davvero tribolato per il nuovo ds partenopeo Manna. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’affare-Brentford sarebbe sull’orlo del fallimento. Il motivo non è ancora chiaro, ma dopo lo scambio di documenti è arrivato un intoppo importante che ha fermato la trattativa tra i due club. Nella giornata di oggi, dunque,potrebbe fare rientro a Napoli, considerato che l’accordo tra gli azzurri e gli inglesi è attualmente sospeso.