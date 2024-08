Beach volley Europei 2024 | Gottardi Menegatti ko nel derby italiano con Orsi Toth Bianchi Sconfitte anche Bianchin Scampoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) I risultati della prima giornata deglidi, in corso di svolgimento in Olanda con formula itinerante sia al maschile che al femminile. Subito in campo tre coppie italiane tra le donne, con untutto azzurro che ha già proposto uno scontro interno. La coppia composta da Valentinae Marta, reduce dagli ottavi di finale delle Olimpiadi di Parigi, è stata sconfitta in tre set dalle connazionali Rekae Giada. Queste ultime si sono imposte al tiebreak con il punteggio finale di 16-21, 21-19, 15-10 riuscendo quindi a rimontare un parziale di svantaggio oltre che una situazione che sul 19-19 aveva vistoa due punti dalla vittoria.