Arrestato Spacciatore a Torre de’ Passeri | In Casa Trovate Piantine di Marijuana

(Di martedì 13 agosto 2024) Pescara - Ade’, i Carabinieri hannoun 40enne straniero, residente nel comune, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto dopo che il 40enne è stato notato dai militari mentre si aggirava per le vie principali del paese, avvicinando giovani e offrendo loro droghe. Durante il controllo, ai Carabinieri sono stateaddosso all’uomo dosi digià confezionate. Le successive perquisizioni, effettuate sia personali che domiciliari, hanno portato al rinvenimento di ulteriori prove del traffico di droga. Nella sua abitazione, sono stati scoperti diversi vasi con piante diin fase di coltivazione, materiale per il confezionamento, strumenti di precisione per il peso e una somma di denaro contante.