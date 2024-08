AEW | +95% di ascolti per Collision che torna all’orario consueto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 agosto 2024) L’ultimo episodio di AEWha registrato un aumento significativo degli spettatori, ma i numeri rivelano anche alcune sfide per lo show del sabato sera dell’All Elite Wrestling. Un balzo negli, ma con riserve L’episodio di sabato notte di AEWsu TNT ha registrato una media di 370.000 spettatori, con un impressionante aumento del 95,8% rispetto alla settimana precedente. Tuttavia, questo dato va contestualizzato: la settimana precedente, lo show era andato in onda nel pomeriggio per evitare la concorrenza diretta con WWE SummerSlam. Nonostante l’aumento, si tratta del secondo dato di ascolto più basso pernel 2024, considerando le puntate non in concomitanza con eventi premium live della WWE. Nel cruciale segmento demografico 18-49 anni,ha ottenuto un rating di 0,11.