Turchia cresce la domanda di gioielli | primo mercato per il made in Italy

(Di lunedì 12 agosto 2024) “La fase espansiva dell’export italiano (3,3 mld di euro, +55,4% in valore e +36,7% in quantità) beneficia del balzo delturco: divenutoper importanza per la gioielleriain. Le vendite passano da 179 milioni a 1,3 mld di euro“. Sono i dati di Vicenzaoro, che porterà in fiera l’intera filiera del gioiello, e dell’orologeria contemporanea, dal 6 al 10 settembre prossimi nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group, a Vicenzaoro September. Vicenzaoro September è insieme show dei trend che si vedranno nelle vetrine retail del 2025 e one stop shop per gli operatori professionali. Interessati alla fase espansiva tutti i distretti orafi italiani: Arezzo passa da 134 mln a più di un miliardo (+732%). Vicenzadel 19%, Valenza +6%.