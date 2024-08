Traffico Roma del 12-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Luceverdetrovati dalla redazione riaperta alViale della Serenissima in via della Magliana un incidente rallenta la circolazione in prossimità di via Pescaglia un altro incidente nelsu viale Africa all’altezza di via delle Montagne Rocciose sospesi lavori e la chiusura serale della ferrovia Metre Pertanto fino al 16 di agosto sull’intera linea Porta San Paolo con la circolazione Sara regolare con ultime corse alle 23:30 per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto grazie per la un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità