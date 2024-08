Serie A big in ritardo nella sfida all' Inter Cosa serve sul mercato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 agosto 2024) Meno sei al via del campionato e per quanto ci sia ormai abituati a inizi di stagione con ancora gli organici da sistemare, mai come quest’anno laA parte con un senso di incompiutezza. Chil’dominatrice a maggio? Il guanto lo hanno lanciato in tanti, da Fonseca ad Antonio Conte senza dimenticare Thiago Motta. Ma tutti loro ad oggi non sanno ancora bene quale squadra guideranno perché ilnon ha dato a Milan, Napoli e Juventus tutte le risposte che era lecito attendersi. Qualcuno è più avanti, altri sono in netto: incastrati da vicende di difficile soluzione e che bloccano a scacchiera le strategie pensate a inizio estate. Con l’aggravante che il tempo passa e da sabato 17 agosto si comincerà a fare sul serio; sarà sempre calcio d’agosto e però metterà in palio punti già pesanti. Guai a partire ad handicap.