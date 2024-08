Sant’Anna di Stazzema 80 anni fa la strage nazifascista | 560 morti di cui 130 bambini

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 12 agosto 2024) All’alba del 12 agosto 1944 reparti nazisti delle SS di Adolf Hitler compirono uno dei più efferati eccidi della Seconda Guerra Mondiale in Europa: l’eccidio didi, in Alta Versilia (Lucca). Ai massacratori tedeschi – guidati da fascisti italiani a volto coperto – giunsero per mettere in atto (come le indagini hanno provato) un piano di terrore premeditato contro la popolazione civile, non una rappresaglia. Sterminarono in 3 ore 560 persone, oltre 100 dei quali erano. La più piccola vittima fu Anna Pardini: era nata 20 giorni prima, il 23 luglio 1944. Adi“la Repubblica riconosce le sue radici” ha dichiarato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un messaggio di commemorazione.ha proseguito il capo dello Stato, è “un sacrario europeo del dolore.