Principio di incendio su una barca Incidente e caduta | due feriti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Intervento nel pomeriggio di ieri a Scarlino della squadra dei vigili del fuoco per undiin un’imzione. Ad intervenire – a bordo del mezzo nautico in dotazione – è stato il personale in servizio nel presidio acquatico e l’allarme era partito per unsviluppatosi all’interno del vano motore di un’imzione di 19 metri all’ormeggio del porto turistico di Scarlino. Il rapido intervento della squadra dei vigili del fuoco intervenuta con l’utilizzo di estintori, ha evitato che le fiamme si propagassero oltre che al resto del natante, alle imzioni ormeggiate nelle vicinanze. Sul posto anche la prima partenza del distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica. Un altro intervento di soccorso, ma questa volta del personale del "118", si è reso necessario poco dopo le 14 di ieri a Orbetello per unstradale in via Donatori del sangue.