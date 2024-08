Parigi 2024 l’Italvolley ferma il Paese e fa il botto | superato il 40% di share su Rai 2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un’ultima giornata indimenticabile per l’Italia ai Giochi Olimpici die il popolo del Belè rimasto incollato ai teleschermi durante le ultime ore di programmazione in chiaro sui canali Rai. Già dal mattino, con l’individuale femminile della finale del pentathlon moderno che ha raccolto una media di 2.5 milioni di telespettatori. Ma, il boom, come prevedibile, è stato per le straordinarie ragazze del: lo storico oro conquistato dalla squadra di Julio Velasco hail 40% dicon una media di 5.5 milioni di telespettatori. Un risultato enorme e meritato per una Nazionale che ha fatto sognare. In serata 2.8 milioni su Rai con il 23.5% diin prima serata per la Cerimonia di Chiusura.ile fa ilil 40% disu Rai 2 SportFace.