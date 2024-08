Parigi 2024 Fiamingo | Bel legame col Presidente Mattarella Bellissimo gesto premiare i quarti posti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Atterrata a Fiumicino dopo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di, Rossellaha risposto alle domande dei giornalisti presenti: “Con ilabbiamo un bel: ci segue sempre, capisce di sport e poi ha fatto uncome voler. E come dimenticare la sua immagine sotto l’acqua in occasione della cerimonia d’apertura: ha voluto esserci a tutti i costi. Abbiamo già segnato in agenda il 23 settembre“. La schermitrice ha poi aggiunto: “Stavolta abbiamo fatto meglio degli uomini, sicuramente ha pesato la partecipazione visto che eravamo in numero uguale. In generale, abbiamo fatto numeri incredibile e siamo un gruppo splendido e unito. Inoltre ho visto per la prima volta Greg gareggiare ed è stato. Ce la siamo proprio goduta questa prima Olimpiade insieme“.