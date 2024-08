Monte ingaggi | in Serie A e in Europa vincono sempre i più ricchi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 agosto 2024) Se è vero che nello sport talento, capacità di scegliere e intuizioni sono elementi decisivi nella costruzione di un progetto vincente, è indiscutibile che nel calcio conti soprattutto il fattore denaro.stipendi e ricavi complessivi: chi primeggia in queste due classifiche ha la quasi certezza di festeggiare alla fine della stagione. Accade da quasi vent’anni e non è un caso che prima le cose andassero diversamente. E’ il calcio moderno, bellezza,più business emeno passione artigianale. Piaccia o no, una deriva con la quale si devono fare i conti e che sarà la linea guida dei prossimi decenni. A confermalo sono i numeri.