Messina arriva con il suv in spiaggia per vedere le stelle Ottiene una multa salata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un uomo ha parcheggiato il suo suv direttamente in, sul litorale messinese, in mezzo a tende, teli e imbarcazioni. L’idea era quella di guardare lecadenti nella notte di San Lorenzo. Ma perché andare ine sporcarsi di sabbia? Megliore sulla battigia direttamente in suv.Leggi anche: Valfurba, alpinista di 54 anni muore dopo un volo di 100 metri “Si rende conto di dove ha parcheggiato?” “Scusi lei, ma si rende conto di dove ha messo la macchina?“. La polizia locale ha svegliato così l’uomo, che intanto aveva ceduto al sonno. È successo a Oliveri, nel Messinese, domenica sera, 11 agosto. L’episodio è stato additato dai social del comune del Messinese sulla propria pagina Facebook. L’autore del gesto è stato così denunciato per occupazione di suolo pubblico e ha rimediato unadi oltre 500 euro.