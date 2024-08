La magia di Cuarón | Gli Oscar non sono nulla Solo l’amore è la soluzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ha vintosueppure si racconta come uno che non ha vinto niente. Parla delle sue insicurezze, delle sue sconfitte. Dice: "Dopo quel film, mi trovavo in un vicolo cieco", o "dopo quell’altro, finalmente avevo pagato tutti i miei debiti". E quei filmcapolavori, come il sorprendente Y tu mamá también (due premi alla Mostra di Venezia 2001), come Gravity (2013, con Sandra Bullovk) che ha fatto incetta di(regia e montaggio a lui, poi altri 5 tecnici), come Roma, quello straordinario racconto in bianco e nero sul Messico degli anni ’70, così intimo, così sincero e vero da risultare universale, e arrivare a vincere l’come miglior film straniero nel 2019. Lui è Alfonso, ospite d’onore al Locarno film festival, che lo celebra con il Lifetime Achievement Award, cioè il premio alla carriera per "personalità del cinema dalla carriera straordinaria".