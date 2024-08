Kimi Antonelli ha le idee chiare | Lavoro duro per essere in F1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sempre al centro delle chiacchiere di mercato,si sta facendo largo nel campionato di F2, dopo essersi in posto in passato nelle categorie inferiori. Il giovanissimo pilota italiano, che il prossimo 25 agosto raggiungerà la maggiore età, ha nel proprio palmares quattro titoli e 32 vittorie nel biennio 2022-2023 in F4 e Formula Regional e, saltata la F3, sta trovando la quadra nella serie cadetta. Non sono mancate le difficoltà, infatti, con il Prema Racing quest’anno e le due vittorie ottenute nelle ultime settimane hanno accresciuto la fiducia in. Il tutto anche legato al fatto che il suo nome sia tra quelli che potrebbe occupare il sedile della Mercedes in F1 l’anno venturo, dopo l’addio di Lewis Hamilton. Da questo punto di vista, il Team Principal Toto Wolff non ha ancora sciolto le riserve e non è dato sapere cosa accadrà.