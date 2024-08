Il tormentone Osimhen compie un anno al confronto Maradona era uno scolaro obbediente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ilun(alera uno) Estate 2023. Si era ancora nei pieni fumi dello scudetto. Era il tempo delle passeggiate ducesche di De Laurentiis a Dimaro, a petto in fuori a godersi gli elogi della folla che fino a pochi mesi prima gli aveva detto di tutto. De gustibus Vale anche per il presidente che, evidentemente, in preda all’eccitazione segnò la data che avrebbe dovuto incarnare la svolta post-scudetto. Il 12 agosto. Queste le sue dichiarazioni dal palco di Dimaro: «Da domani vedremo di valutare i rinnovi. E vedremo chi ama il Napoli e chi vuole altri lidi. Ma ho sempre avuto l’intuito e la capacità di sintesi di fare bene. Vi ringrazio. Ci trasferiremo a Castel di Sangro, sargiorni duri di lavoro e di mercato. Vi prometto che verso il 12 agosto vi diremo dove arriveremo nella prossima stagione.