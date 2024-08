Il segnale che tutto il mondo dell’economia aspetta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ferragosto è in fase di atterraggio. Con oggi è iniziata la settimana clou che farà transitare la parte occidentale del pianeta su un’altra pista ben più lunga e pericolosa, quella della cosiddetta “ripresa autunnale”. Descritta così, la situazione potrebbe dare l’idea di un gradevole calembour, mentre invece, se non sarà proprio il suo contrario, poco mancherà. Non sia la stessa espressione scambiata con un’altra situazione che pure la dice lunga sui rapporti tra la popolazione e le istituzioni funzionanti mercé l’operato dei primi, ma con i dovuti adattamenti “piove, governo ladro” sarà l’esclamazione che meglio si avvicinerà al contesto, così come esso si troverà deformato.