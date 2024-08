Il piede in fallo sull’erba | Così è precipitata giù

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) È stato un attimo: le grida, la caduta, e poco dopo il cuore di Valentina ha messo di battere. Era una giornata all’insegna dell’avventura e della natura, che lei tanto amava. Una giornata come tante, trascorsa in cima alle montagne. Finita in tragedia. Valentina Fino ha perso la vita dopo essere scivolata all’Alpe di Succiso a Ventasso, sabato pomeriggio, mentre stava percorrendo il sentiero del Barbarossa, a ridosso del crinale, in compagnia del suo ragazzo. Si tratta di un sentiero per escursionisti esperti e lei era, a tutti gli effetti, una frequentatrice assidua della montagna.